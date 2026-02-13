Stages de Parkour – avec les Traceurs de Nantes, Palais des Sports Beaulieu, Nantes

Stages de Parkour – avec les Traceurs de Nantes 16 – 20 février Palais des Sports Beaulieu Loire-Atlantique

30 € / 40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T15:15:00+01:00

Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T15:30:00+01:00

Stages de parkour ouverts aux débutants et à ceux qui pratiquent déjà

Stage 8-10 ans – lundi 16 et mardi 17/2/26 de 14h à 15h15

Stage 11-14 ans – mardi 17/2/26 de 16h à 18h et mercredi 18/2/26 de 16h à 17h30

Stage 15-17 ans – jeudi 19/2/26 de 14h à 16h et vendredi 20/2/26 de 14h à 15h30

Stage acrobatie Adultes – mercredi 18/2/26 de 19h à 22h

Palais des Sports Beaulieu 5 Rue André Tardieu, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://parkour-nantes.fr/stages/ »}, {« type »: « email », « value »: « traceursdenantes@gmail.com »}]

