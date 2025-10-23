Stages de Parkour Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Stages de Parkour Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:00 – 16:00

Gratuit : non 30 € / 40 € Stage 8-10 ans : 30 €Stage 11-14 ans et 15-17 ans : 40 €Stage acrobaties adultes : 30 € Inscription sur parkour-nantes.fr/stages Jeune Public

Stages de Parkour (enfants à adultes) ouverts aux débutants et à ceux qui pratiquent déjà. Enfants et adolescents à partir de 8 ans ATTENTION : Les horaires indiqués sont prévisionnels. Les horaires et lieux définitifs seront communiqués sur notre site internet une semaine avant le début du stage

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200