Stages de parkour Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 16:00 – 17:30

Gratuit : non 8-10 ans : 30€11-14 ans / 15-17 ans : 40€Adultes acrobaties : 30€ Adulte, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 70

Stages de parkour ouvert aux débutants et à ceux qui pratiquent déjà.Enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes.Stage 8-10 ans : en extérieur (secteur île de Nantes et centre-ville)Stages 11-14 ans et 15-17 ans : une partie en intérieur (Palais des Sports de Beaulieu) et une partie en extérieur (secteur île de Nantes et centre-ville).Stage acrobaties adultes : En intérieur (Palais des Sports de Beaulieu)

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200

