Stages de Parkour Palais des Sports Beaulieu Nantes

Stages de Parkour Palais des Sports Beaulieu Nantes

Stages de Parkour Palais des Sports Beaulieu Nantes lundi 20 octobre 2025.

Stages de Parkour 20 – 24 octobre Palais des Sports Beaulieu Loire-Atlantique

30 € / 40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-20T14:00:00 – 2025-10-20T15:15:00
Fin : 2025-10-24T14:00:00 – 2025-10-24T15:30:00

Stages de Parkour (enfants à adultes) ouverts aux débutants et à ceux qui pratiquent déjà.

Enfants et adolescents à partir de 8 ans

ATTENTION : Les horaires indiqués sont prévisionnels. Les horaires et lieux définitifs seront communiqués sur notre site internet une semaine avant le début du stage

Palais des Sports Beaulieu 5 Rue André Tardieu, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://parkour-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « traceursdenantes@gmail.com »}]
Parkour