Stages de Parkour Palais des Sports Beaulieu Nantes

Stages de Parkour 20 – 24 octobre Palais des Sports Beaulieu Loire-Atlantique

30 € / 40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T14:00:00 – 2025-10-20T15:15:00

Fin : 2025-10-24T14:00:00 – 2025-10-24T15:30:00

Stages de Parkour (enfants à adultes) ouverts aux débutants et à ceux qui pratiquent déjà.

Enfants et adolescents à partir de 8 ans

ATTENTION : Les horaires indiqués sont prévisionnels. Les horaires et lieux définitifs seront communiqués sur notre site internet une semaine avant le début du stage

Palais des Sports Beaulieu 5 Rue André Tardieu, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Parkour