Stages de pêche vacances d’avril

Beauvais Oise

Tarif : 232 – 232 – 232 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11

C’est les vacances et la belle saison go fishing !

Stage de pêche multi-techniques.

Au programme

– pêche au coup

– pêche à la carpe

– pêche aux leurres

– entraînement Junior Fishing Tour du 19 avril

C’est les vacances et la belle saison go fishing !

Stage de pêche multi-techniques.

Au programme

– pêche au coup

– pêche à la carpe

– pêche aux leurres

– entraînement Junior Fishing Tour du 19 avril .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 28 07 25 68 derouet.frederic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the vacations and the summer season: go fishing!

Multi-technique fishing course.

On the program:

– spearfishing

– carp fishing

– lure fishing

– junior Fishing Tour training on April 19

L’événement Stages de pêche vacances d’avril Beauvais a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis