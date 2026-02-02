Stages de pêche vacances d’avril Beauvais
Stages de pêche vacances d’avril Beauvais samedi 11 avril 2026.
Stages de pêche vacances d’avril
Beauvais Oise
Tarif : 232 – 232 – 232 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-11
C’est les vacances et la belle saison go fishing !
Stage de pêche multi-techniques.
Au programme
– pêche au coup
– pêche à la carpe
– pêche aux leurres
– entraînement Junior Fishing Tour du 19 avril
Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 28 07 25 68 derouet.frederic@gmail.com
English :
It’s the vacations and the summer season: go fishing!
Multi-technique fishing course.
On the program:
– spearfishing
– carp fishing
– lure fishing
– junior Fishing Tour training on April 19
