Stages de percussions et danse africaine Antrain Val-Couesnon

Stages de percussions et danse africaine

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Pour récolter des fonds dédiés à la construction d’une maison maternelle et médiacale en Côte d’Ivoire, l’association AWA organise deux stages de danses.

De 10h à 12h30 Stage de percussions avec Hamed Traore

2h30 d’immersion rythmique

Entrez dans le rythme, ressentez la vibration du groupe, laissez les percussion vous traverser.

Un temps fort pour progresser, se dépasser et partager une énergie brute et vivante.

De 14h30 à 17h Stage de danses africaines avec Moussa Ouattara

2h30 en immersion vers la Côte d’Ivoire

Direction le rythme Digba

Un voyage au cœur du mouvement, une danse ancrée, vibrante, puissante.

Réservations vivement conseillées. .

