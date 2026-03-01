Stages de percussions et danse africaine Antrain Val-Couesnon
Stages de percussions et danse africaine
Antrain 5 rue de l’Hôtel de Ville Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Pour récolter des fonds dédiés à la construction d’une maison maternelle et médiacale en Côte d’Ivoire, l’association AWA organise deux stages de danses.
De 10h à 12h30 Stage de percussions avec Hamed Traore
2h30 d’immersion rythmique
Entrez dans le rythme, ressentez la vibration du groupe, laissez les percussion vous traverser.
Un temps fort pour progresser, se dépasser et partager une énergie brute et vivante.
De 14h30 à 17h Stage de danses africaines avec Moussa Ouattara
2h30 en immersion vers la Côte d’Ivoire
Direction le rythme Digba
Un voyage au cœur du mouvement, une danse ancrée, vibrante, puissante.
Réservations vivement conseillées. .
Antrain 5 rue de l’Hôtel de Ville Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 07 52
L’événement Stages de percussions et danse africaine Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne