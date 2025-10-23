Stages de pole chorégraphiée Salle Erdizka Bardos

Stages de pole chorégraphiée Salle Erdizka Bardos jeudi 23 octobre 2025.

Stages de pole chorégraphiée

Salle Erdizka Route Du Stade Bardos Pyrénées-Atlantiques

Deux sessions de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15.

Pas de niveaux requis. Inscription obligatoire.

La pole chorégraphiée consiste à apprendre une chorégraphie de danse avec des points d’appui sur la barre de pole. L’activité est accessible à toutes.

L’activité est moins exigeante physiquement qu’avec de la pure pole dance. N’hésitez pas à venir essayer ! .

Salle Erdizka Route Du Stade Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com

