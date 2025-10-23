Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stages de pole chorégraphiée Salle Erdizka Bardos jeudi 23 octobre 2025.

Salle Erdizka Route Du Stade Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

2025-10-23
2025-10-23

2025-10-23

Deux sessions de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15.
Pas de niveaux requis. Inscription obligatoire.
La pole chorégraphiée consiste à apprendre une chorégraphie de danse avec des points d’appui sur la barre de pole. L’activité est accessible à toutes.
L’activité est moins exigeante physiquement qu’avec de la pure pole dance. N’hésitez pas à venir essayer !   .

Salle Erdizka Route Du Stade Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04  bardosenscene@gmail.com

