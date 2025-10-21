Stages de pole chorégraphiée et bungee Bardos
Route Du Stade Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Mardi 21 octobre, de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15, à la salle Erdizka.
Inscription obligatoire.
Pole chorégraphiée jeudi 23 octobre, de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15, à la salle Erdizka.
Pas de niveaux requis.
La pole chorégraphiée consiste à apprendre une chorégraphie de danse avec des points d’appui sur la barre de pole. L’activité est accessible à toutes.
L’activité est moins exigeante physiquement qu’avec de la pure pole dance. N’hésitez pas à venir essayer ! .
Route Du Stade Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com
