Stages de pole chorégraphiée et bungee Bardos

Stages de pole chorégraphiée et bungee

Route Du Stade Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-23

Mardi 21 octobre, de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15, à la salle Erdizka.

Inscription obligatoire.

Pole chorégraphiée jeudi 23 octobre, de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15, à la salle Erdizka.

Pas de niveaux requis.

La pole chorégraphiée consiste à apprendre une chorégraphie de danse avec des points d’appui sur la barre de pole. L’activité est accessible à toutes.

L’activité est moins exigeante physiquement qu’avec de la pure pole dance. N’hésitez pas à venir essayer ! .

Route Du Stade Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com

