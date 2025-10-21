Stages de pole chorégraphiée et bungee Bardos

Stages de pole chorégraphiée et bungee

Stages de pole chorégraphiée et bungee Bardos mardi 21 octobre 2025.

Stages de pole chorégraphiée et bungee

Route Du Stade Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23

Mardi 21 octobre, de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15, à la salle Erdizka.
Inscription obligatoire.
Pole chorégraphiée jeudi 23 octobre, de 18H45 à 20H et de 20H à 21H15, à la salle Erdizka.
Pas de niveaux requis.
La pole chorégraphiée consiste à apprendre une chorégraphie de danse avec des points d’appui sur la barre de pole. L’activité est accessible à toutes.
L’activité est moins exigeante physiquement qu’avec de la pure pole dance. N’hésitez pas à venir essayer !   .

Route Du Stade Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04  bardosenscene@gmail.com

English : Stages de pole chorégraphiée et bungee

German : Stages de pole chorégraphiée et bungee

Italiano :

Espanol : Stages de pole chorégraphiée et bungee

L’événement Stages de pole chorégraphiée et bungee Bardos a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Pays Basque