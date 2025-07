Stages de poney en juillet Sidiailles

Stages de poney en juillet Sidiailles mardi 15 juillet 2025.

Stages de poney en juillet

Sidiailles Cher

Début : Mardi 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-31 12:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-28

Envie d’aventure à poney cet été ?

Le centre équestre vous propose des stages poney pour enfants et jeunes cavaliers, débutants ou confirmés. De nombreuses activités: jeux, equifun, balades, soins aux poneys, hobby horse, passage de galops. Ambiance conviviale et encadrement bienveillant. Places limitées ! Réservez vite pour un été riche en découvertes et en galops joyeux ! .

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 01 99 27

English :

Looking for pony adventure this summer?

German :

Lust auf ein Pony-Abenteuer in diesem Sommer?

Italiano :

Siete alla ricerca di un’avventura con i pony quest’estate?

Espanol :

¿Busca una aventura con ponis este verano?

