Stages de poteries enfants atelier vacances Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Stages de poteries enfants atelier vacances Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère mercredi 22 octobre 2025.

Stages de poteries enfants atelier vacances

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

Dans le cadre des vacances scolaires, L’atelier des Terres Brunes propose un stage poterie céramique enfants. Les réalisations faites sur les 3 demies journées d’activité seront ensuite cuites et récupérables sous un délais de 8 semaines.

.

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

During the school vacations, L’atelier des Terres Brunes offers a pottery workshop for children. Creations made during the 3 half-days of activity will then be fired and returned within 8 weeks.

German :

Im Rahmen der Schulferien bietet das Atelier des Terres Brunes einen Töpferei- und Keramikkurs für Kinder an. Die in den drei Halbtagen entstandenen Werke werden gebrannt und können innerhalb von acht Wochen abgeholt werden.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, L’atelier des Terres Brunes propone un laboratorio di ceramica per bambini. Le creazioni realizzate durante le 3 mezze giornate di attività saranno poi cotte e ritirate entro 8 settimane.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, L’atelier des Terres Brunes ofrece un taller de cerámica para niños. Las creaciones realizadas durante las 3 medias jornadas de actividad se cuecen y se recogen en un plazo de 8 semanas.

L’événement Stages de poteries enfants atelier vacances Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-12 par Valence Romans Tourisme