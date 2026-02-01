Stages de préparation gardiens Des Balles ton Cirque Carnaval de Romans 2026 rue Pouchelon Romans-sur-Isère

Stages de préparation gardiens Des Balles ton Cirque Carnaval de Romans 2026

rue Pouchelon Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-10 2026-02-17

Dans le cadre de l’organisation du Carnaval de Romans 2026, où le Carnaval rencontre le Nouvel An Chinois, Des Balles ton Cirque apporte sa touche personnelle avec plusieurs stages pour préparer ce grand évènement, un incontournable de la ville.

rue Pouchelon Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 42 62 28 desballestoncirque@yahoo.fr

English :

As part of the organization of the Romans 2026 Carnival, where Carnival meets Chinese New Year, Des Balles ton Cirque brings its personal touch with several workshops to prepare for this major event, a must-see for the city.

