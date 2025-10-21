Stages de reliure Mamers

Stages de reliure Mamers mardi 21 octobre 2025.

Stages de reliure

Mamers Sarthe

Tarif : 18 – 18 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Patrice du Pu, relieur propose des Stages de reliure à tout participant adulte.

Stage 1 Carnet accordéon

le mardi 21 octobre de 9h à 12h . Le prix de lancement de ce stage sera de 27€.

Stage 2 Carnet à couture japonaise à couvertures souples

le mardi 28 octobre de 9h30 à 11h30. Le prix de lancement de ce stage sera de 18€.

Outils et matériaux compris

Renseignements et inscriptions

06 73 62 70 86 .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 62 70 86

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stages de reliure Mamers a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Maine Saosnois