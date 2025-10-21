Stages de reliure Mamers
Stages de reliure Mamers mardi 21 octobre 2025.
Stages de reliure
Mamers Sarthe
Tarif : 18 – 18 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 09:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-28
Patrice du Pu, relieur propose des Stages de reliure à tout participant adulte.
Stage 1 Carnet accordéon
le mardi 21 octobre de 9h à 12h . Le prix de lancement de ce stage sera de 27€.
Stage 2 Carnet à couture japonaise à couvertures souples
le mardi 28 octobre de 9h30 à 11h30. Le prix de lancement de ce stage sera de 18€.
Outils et matériaux compris
Renseignements et inscriptions
06 73 62 70 86 .
Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 62 70 86
