Stages de robotique et programmation Vichy Sciences et Robotique Salle de la Mutualité Vichy

Salle de la Mutualité Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Stages de robotique et de programmation. Initiation ou perfectionnement à la robotique et à la programmation en utilisant des briques Lego et en s’appuyant sur le langage de programmation Scratch. Séances de 1h30. A partir de 6 ans.
Salle de la Mutualité Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vichy.sciences.robotique@gmail.com
English :
Robotics and programming courses. Introductory or advanced courses in robotics and programming using Lego bricks and the Scratch programming language. Sessions of 1h30. Ages 6 and up.
