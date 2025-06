Stages de sauvetage en mer Quiberon 7 juillet 2025 13:15

Tu as 10 ans ou plus ? Viens apprendre à sauver des vies en milieu aquatique lors de notre stage encadré par des professionnels !

Au programme :

– Techniques de nage et d’approche

– Remorquage, sorties d’eau et gestes de premiers secours

– Sensibilisation aux risques en mer et à la sécurité sur les plages

Une expérience ludique, sportive et utile pour prendre confiance en mer et apprendre à protéger les autres !

– Lieu Grande plage de Quiberon ou Centre aquatique Neptilude.

Rdv à l’accueil du centre aquatique Neptilude

– Dates 5 séances du lundi au vendredi pendant les vacances d’été

Horaires 13h15-14h15

À partir de 10 ans

Pré-requis Maitrise des 3 nages et bonne aisance en Crawl

Sur inscription Places limitées !

Infos & réservations 02 97 50 39 07 piscine-neptilude@equalia.fr .

Piscine Neptilude

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

