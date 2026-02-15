Stages de skate Rue des 3 Frères Cornec Pontivy
Stages de skate Rue des 3 Frères Cornec Pontivy lundi 16 février 2026.
Stages de skate
Rue des 3 Frères Cornec Poumon vert Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-23
MONITEUR DIPLÔMÉ MATÉRIELS FOURNIS GROUPE DE 10 MAXIMUM
5 à 7 ans 9h45 10h45
8 à 10 ans 11h00 12h00
+ de 10 ans et adultes 12h15 13h15
Perfectionnement 13h30 14h30 (maîtrise du drop en courbe) .
Rue des 3 Frères Cornec Poumon vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 37 54 15 37
