Stages de Skateboard Coulounieix-Chamiers

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Rendez-vous au Sîlot à Coulounieix-Chamiers pour des stages de skateboard.
Les 22,23,24, 29,30 et 31 décembre.
9h30-12h30 (adhérent 15€ non adhérent 20€ par matinée).
Prêt de matériel (skateboard et protections). .
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46 allboards@gmail.com
