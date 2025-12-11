Stages de Skateboard Coulounieix-Chamiers

Stages de Skateboard Coulounieix-Chamiers lundi 22 décembre 2025.

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-23

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Rendez-vous au Sîlot à Coulounieix-Chamiers pour des stages de skateboard.

Les 22,23,24, 29,30 et 31 décembre.

9h30-12h30 (adhérent 15€ non adhérent 20€ par matinée).

Prêt de matériel (skateboard et protections).   .

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46  allboards@gmail.com

L’événement Stages de Skateboard Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux