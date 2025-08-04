Stages de surf avec l’Andade Andernos-les-Bains

Stages de surf avec l’Andade Andernos-les-Bains lundi 4 août 2025.

Stages de surf avec l’Andade

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

17 ans déjà, que l’Andade Ecole de Surf du Bassin, vous propose des séances découvertes, des stages et des cours privés de Surf !

Inscrivez vous vite pour ces vacances de Pâques !

Une Navette Gratuite au départ du port ostréicole d’Andernos (places limitées-3h30 de prise en charge) vous emmènera directement sur la Plage Nord du Grand Crohot où les planches et les combinaisons (compris dans le tarif des cours) vous attendront au bord de l’eau.

Romain et son équipe accueilleront petits et grands à partir de 8 ans.

Groupes d’âge et de niveau.

Remise de Diplômes en fin de stage.

Location de matériel directement sur la plage. .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 33 90 49

English : Stages de surf avec l’Andade

German : Stages de surf avec l’Andade

Italiano :

Espanol : Stages de surf avec l’Andade

L’événement Stages de surf avec l’Andade Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Andernos-les-Bains