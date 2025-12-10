Stages de Tennis Enfants ASPTT Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne
ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-31
Tout public
Stages encadrés par des moniteurs diplômés d’état.
Formule à la carte 1 à 3 jours, 1h30 chaque matin
Stages ouverts à tous (licenciés ou non).
Groupes de niveaux initiation, perfectionnement, compétition.
Inscription par email. .
ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est thibault.godefroy2@gmail.com
