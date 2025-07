Stages de tennis Hauteville-sur-Mer

Stages de tennis Hauteville-sur-Mer lundi 4 août 2025.

Stages de tennis

5 Avenue des Sports Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-08-04 08:00:00

fin : 2025-08-08 20:00:00

Date(s) :

2025-08-04

Pour s’initier ou se perfectionner au tennis avec un moniteur diplômé d’Etat. Apprentissage par le jeu et raquettes prêtées.

Cours collectifs jeunes et cours individuels ouverts à toutes et à tous du lundi au vendredi, jours fériés inclus. Cours en salle en cas de mauvais temps.

– Mini-Tennis de 10h15 à 11h15 pour les 5/6 ans, 65 euros la semaine

– Balles rouges de 11h15 à 12h15, de 7 à 9 ans, 65 euros la semaine

– Balles orange de 14h30 à 16h, à partir de 10 ans, 95 euros la semaine

– Balles vertes et jaunes de 16h à 17h30, à partir de 10 ans, 95 euros la semaine

Cours individuels jeunes ou adultes de 30 à 60 minutes, 60 euros par heure, avant 10h15 ou après 17h30.

Renseignements et inscriptions auprès du moniteur, Guillaume Fourey, au 06 76 71 58 67.

Pour s’initier ou se perfectionner au tennis avec un moniteur diplômé d’Etat. Apprentissage par le jeu et raquettes prêtées.

Cours collectifs jeunes et cours individuels ouverts à toutes et à tous du lundi au vendredi, jours fériés inclus. Cours en salle en cas de mauvais temps.

– Mini-Tennis de 10h15 à 11h15 pour les 5/6 ans, 65 euros la semaine

– Balles rouges de 11h15 à 12h15, de 7 à 9 ans, 65 euros la semaine

– Balles orange de 14h30 à 16h, à partir de 10 ans, 95 euros la semaine

– Balles vertes et jaunes de 16h à 17h30, à partir de 10 ans, 95 euros la semaine

Cours individuels jeunes ou adultes de 30 à 60 minutes, 60 euros par heure, avant 10h15 ou après 17h30.

Renseignements et inscriptions auprès du moniteur, Guillaume Fourey, au 06 76 71 58 67. .

5 Avenue des Sports Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 76 71 58 67

English : Stages de tennis

Learn or improve tennis with a state-qualified instructor. Learning through play, rackets on loan.

Group lessons for youngsters and individual lessons open to all, Monday to Friday, including public holidays. Indoor lessons in case of bad weather.

– Mini-Tennis from 10.15 a.m. to 11.15 a.m. for 5/6 year-olds, 65 euros per week

– Red balls from 11.15 a.m. to 12.15 p.m., ages 7 to 9, 65 euros per week

– Orange balls from 2.30 p.m. to 4 p.m., ages 10 and up, 95 euros per week

– Green and yellow balls from 4 p.m. to 5:30 p.m., ages 10 and up, 95 euros per week

Individual lessons for young people or adults from 30 to 60 minutes, 60 euros per hour, before 10:15 a.m. or after 5:30 p.m.

Information and registration with instructor Guillaume Fourey, 06 76 71 58 67.

German :

Um das Tennisspielen mit einem staatlich geprüften Lehrer zu erlernen oder zu perfektionieren. Lernen durch Spielen und Leihschläger.

Gruppenkurse für Jugendliche und Einzelunterricht für alle von Montag bis Freitag, auch an Feiertagen. Bei schlechtem Wetter finden die Kurse in der Halle statt.

– Mini-Tennis von 10:15 bis 11:15 Uhr für 5/6-Jährige, 65 Euro pro Woche

– Rote Bälle von 11:15 bis 12:15 Uhr für 7- bis 9-Jährige, 65 Euro pro Woche

– Orangefarbene Bälle von 14:30 bis 16:00 Uhr, ab 10 Jahren, 95 Euro pro Woche

– Grüne und gelbe Bälle von 16:00 bis 17:30 Uhr, ab 10 Jahren, 95 Euro pro Woche

Einzelunterricht Jugendliche oder Erwachsene, 30 bis 60 Minuten, 60 Euro pro Stunde, vor 10.15 Uhr oder nach 17.30 Uhr.

Informationen und Anmeldungen beim Lehrer, Guillaume Fourey, unter 06 76 71 58 67.

Italiano :

Imparate o migliorate le vostre abilità tennistiche con un istruttore certificato dallo Stato. Imparate giocando e con le racchette in prestito.

Lezioni di gruppo per i più giovani e lezioni individuali aperte a tutti dal lunedì al venerdì, compresi i giorni festivi. Lezioni al coperto in caso di maltempo.

– Mini-Tennis dalle 10.15 alle 11.15 per bambini di 5/6 anni, 65 euro a settimana

– Palline rosse dalle 11.15 alle 12.15 per i bambini dai 7 ai 9 anni, 65 euro a settimana

– Palloni arancioni dalle 14.30 alle 16.00, dai 10 anni in su, 95 euro a settimana

– Palloni verdi e gialli dalle 16.00 alle 17.30, a partire dai 10 anni, 95 euro a settimana

Lezioni individuali per giovani o adulti da 30 a 60 minuti, 60 euro all’ora, prima delle 10.15 o dopo le 17.30.

Informazioni e prenotazioni presso l’istruttore, Guillaume Fourey, al numero 06 76 71 58 67.

Espanol :

Aprenda o mejore sus habilidades tenísticas con un instructor certificado por el estado. Aprenda jugando y raquetas en préstamo.

Clases en grupo para jóvenes y clases individuales abiertas a todos de lunes a viernes, festivos incluidos. Clases a cubierto en caso de mal tiempo.

– Mini-tenis de 10h15 a 11h15 para niños de 5/6 años, 65 euros por semana

– Bolas rojas de 11h15 a 12h15, de 7 a 9 años, 65 euros por semana

– Bolas naranjas de 14h30 a 16h00, a partir de 10 años, 95 euros por semana

– Bolas verdes y amarillas de 16:00 a 17:30, a partir de 10 años, 95 euros por semana

Clases individuales para jóvenes o adultos de 30 a 60 minutos, 60 euros la hora, antes de las 10.15 h o después de las 17.30 h.

Información y reservas con el monitor, Guillaume Fourey, en el 06 76 71 58 67.

L’événement Stages de tennis Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-22 par Coutances Tourisme