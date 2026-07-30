Stages de tennis Tennis Club Baie de Sienne Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Stages de tennis

Tennis Club Baie de Sienne 5 Avenue des Sports Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-19 08:15:00

fin : 2026-10-23 12:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Stages de tennis tous niveaux encadrés par un moniteur diplômé d’Etat. Apprentissage par le jeu et raquettes prêtées. L’occasion de progresser en s’amusant. Réussite pour tous !

– Mini-Tennis pour les 5/6 ans de 10h15 à 11h15, 65 euros la semaine

– Initiation pour les 7/9 ans de 11h15 à 12h30, 80 euros la semaine

– groupes de niveaux pour les plus de 10 ans à partir de 14h, 1h30 par jour, 95 euros la semaine

– cours individuels à la demande, 60 euros par heure (possibilités 30 et 45 minutes) Renseignements et inscriptions auprès du moniteur Guillaume Fourey au 06 76 71 58 67. .

Tennis Club Baie de Sienne 5 Avenue des Sports Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 76 71 58 67

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English : Stages de tennis

L’événement Stages de tennis Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Coutances Tourisme