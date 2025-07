STAGES DE TENNIS La Canourgue

Des stages du tennis encadrés par Fabienne Prieur, monitrice de tennis diplômée d’Etat vous sont proposés tout l’été à La Canourgue (possibilité de stages à Saint-Germain-du-Teil).

Initiation, perfectionnement, entraînement… à chacun son Tennis !!!

Renseignements et inscription au 06 76 86 48 99.

Stage SINNER du mardi 15 au vendredi 18 juillet entre 9h et 22h.

Stage ZVEREV du lundi 21 au vendredi 25 juillet entre 9h et 22h.

Stage ALCARAZ du lundi 28 juillet au vendredi 1 août entre 9h et 14h.

Stage BOISSON du lundi 4 au vendredi 8 août entre 9h et 13h.

Stage DJOKOVIC du lundi 11 au jeudi 14 août entre 9h et 22h.

En cas de grosse chaleur, terrain de tennis couvert ou gymnase tempéré.

Les horaires seront en fonction des inscriptions et de la demande.

Tarifs dans le document joint.

5€ de réduction pour les licenciés FFT à La Canourgue(hors stage multisports)

Possibilité de cours particulier en solo ou duo.

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 76 86 48 99

English :

Tennis clinics run by state-qualified tennis instructor Fabienne Prieur are available all summer at La Canourgue (with the possibility of clinics at Saint-Germain-du-Teil).

Initiation, improvement, training… to each his own!

Information and registration on 06 76 86 48 99.

German :

Den ganzen Sommer über werden in La Canourgue Tenniskurse unter der Leitung von Fabienne Prieur, einer staatlich geprüften Tennislehrerin, angeboten (auch in Saint-Germain-du-Teil sind Kurse möglich).

Einführung, Perfektionierung, Training… Jedem sein eigenes Tennis!!!

Informationen und Anmeldung unter 06 76 86 48 99.

Italiano :

I corsi di tennis tenuti dalla maestra Fabienne Prieur, qualificata dallo Stato, sono disponibili tutta l’estate a La Canourgue (con possibilità di corsi a Saint-Germain-du-Teil).

Principianti, perfezionamento, allenamento… a ciascuno il suo!

Informazioni e iscrizioni al numero 06 76 86 48 99.

Espanol :

Durante todo el verano, en La Canourgue (con posibilidad de cursos en Saint-Germain-du-Teil), se imparten cursos de tenis dirigidos por Fabienne Prieur, profesora de tenis titulada por el Estado.

Principiantes, avanzados, entrenamiento… ¡a cada cual lo suyo!

Información e inscripciones en el 06 76 86 48 99.

