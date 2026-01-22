Stages de tennis Obernai
Stages de tennis Obernai lundi 16 février 2026.
Stages de tennis
7 rue du Château Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-16
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-02-16 2026-04-13 2026-07-06
Initiation et perfectionnement dès 7 ans Mini tennis de 4 à 6 ans Adultes de plus de 18 ans initiation et perfectionnement Stage 4 avec tennis compétition et multi activités.
Avez-vous envie de faire un stage de tennis ? Quels que soient la saison, votre niveau et votre âge, il y a un stage pour vous au Tennis Club d’Obernai !
7 rue du Château Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 41 44 46 meng.jean@orange.fr
English :
Initiation and improvement from age 7 Mini tennis from age 4 to 6 Adults over 18 initiation and improvement Stage 4 with tennis competition and multi activities.
L’événement Stages de tennis Obernai a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme d’Obernai