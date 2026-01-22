Stages de tennis

7 rue du Château Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-02-16 2026-04-13 2026-07-06

Initiation et perfectionnement dès 7 ans Mini tennis de 4 à 6 ans Adultes de plus de 18 ans initiation et perfectionnement Stage 4 avec tennis compétition et multi activités.

Avez-vous envie de faire un stage de tennis ? Quels que soient la saison, votre niveau et votre âge, il y a un stage pour vous au Tennis Club d’Obernai !

Initiation et perfectionnement dès 7 ans Mini tennis de 4 à 6 ans Adultes de plus de 18 ans initiation et perfectionnement Stage 4 avec tennis compétition et multi activités. .

7 rue du Château Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 41 44 46 meng.jean@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiation and improvement from age 7 Mini tennis from age 4 to 6 Adults over 18 initiation and improvement Stage 4 with tennis competition and multi activities.

L’événement Stages de tennis Obernai a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme d’Obernai