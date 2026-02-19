STAGES DE TENNIS PADEL MULTISPORT Vallat de la curée La Canourgue

STAGES DE TENNIS PADEL MULTISPORT

Vallat de la curée Terrain de tennis La Canourgue Lozère

Tarif : 19 – 19 – 195 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Stage de tennis padel multisport encadré par Fabienne Prieur, monitrice de tennis diplômée d’Etat à La Canourgue du 23 au 27 février 2026.

Initiation, perfectionnement, entraînement… à chacun son Tennis !!!

Pour enfant et adulte au terrain de tennis couvert et gymnase de La Canourgue

Renseignements et inscription au 06 76 86 48 99.

Stage de tennis padel multisport encadré par Fabienne Prieur, monitrice de tennis diplômée d’Etat à La Canourgue du 23 au 27 février 2026.

Initiation, perfectionnement, entraînement… à chacun son Tennis !!!

Pour enfant et adulte au terrain de tennis couvert et gymnase de La Canourgue

Renseignements et inscription au 06 76 86 48 99. .

Vallat de la curée Terrain de tennis La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 76 86 48 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tennis padel multisport course supervised by Fabienne Prieur, state-qualified tennis instructor at La Canourgue from February 23 to 27, 2026.

Initiation, improvement, training… to each his own!

For children and adults at La Canourgue indoor tennis court and gymnasium

Information and registration on 06 76 86 48 99.

L’événement STAGES DE TENNIS PADEL MULTISPORT La Canourgue a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn