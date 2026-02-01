STAGES DE TENNIS PADEL MULTISPORTS VACANCES D’HIVER Rue Verdi Saint-Cyprien
STAGES DE TENNIS PADEL MULTISPORTS VACANCES D’HIVER
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-03-06 19:00:00
2026-02-23
Durant les vacances d’hiver, du lundi 23 février au vendredi 6 mars > Grand Stade les Capellans organise des stages de
tennis padel multisports pour enfants et des stages de tennis ou padel pour adultes.
Enfants Stages de 5 séances du lundi …
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00
English :
During the winter vacations, from Monday February 23 to Friday March 6 > Grand Stade les Capellans organizes tennis padel multisports
tennis padel multisports camps for children and tennis or padel camps for adults.
Children 5-session courses from Monday to …
L’événement STAGES DE TENNIS PADEL MULTISPORTS VACANCES D’HIVER Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT66