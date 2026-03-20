Stages de Tennis Salle polyvalente Roscoff
Stages de Tennis Salle polyvalente Roscoff lundi 20 avril 2026.
Stages de Tennis
Salle polyvalente Lagadennou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20 2026-07-06
Stages de Tennis.
Ouvert à tous, jeunes et adultes, Débutants ou confirmés.
5 séances d’1h30, du lundi au vendredi.
Sur inscription, renseignements auprès Mr Y. Delalande (Enseignant BE2) . .
Salle polyvalente Lagadennou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 60 47 63 14
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English :
L’événement Stages de Tennis Roscoff a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX