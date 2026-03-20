Stages de Tennis Salle polyvalente Roscoff

Stages de Tennis

Salle polyvalente Lagadennou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-07-06

Stages de Tennis.

Ouvert à tous, jeunes et adultes, Débutants ou confirmés.

5 séances d’1h30, du lundi au vendredi.

Sur inscription, renseignements auprès Mr Y. Delalande (Enseignant BE2) . .

Salle polyvalente Lagadennou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 60 47 63 14

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English :

L’événement Stages de Tennis Roscoff a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX