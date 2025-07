Stages de Théâtre Salle Toulouse Lautrec Bayeux

Salle Toulouse Lautrec 23 rue des teinturiers Bayeux Calvados

Début : Mardi Mardi 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-15

Parcourir les étapes d’une année d’atelier théâtre sur 3 jours: Se découvrir, s’écouter, JOUER, s’applaudir, CREER ensemble et se présenter devant un public. C’est une découverte de la pratique théâtrale à ne pas manquer.

Salle Toulouse Lautrec 23 rue des teinturiers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

Stages de Théâtre

Take a 3-day tour through the stages of a year’s theater workshop: discovering each other, listening to each other, PLAYING, applauding, CREATING together and performing in front of an audience. This is a not-to-be-missed discovery of theatrical practice.

Stages de Théâtre

Die Etappen eines Jahres im Theateratelier an drei Tagen durchlaufen: sich entdecken, einander zuhören, SPIELEN, applaudieren, gemeinsam KREIEREN und sich vor einem Publikum präsentieren. Diese Entdeckungsreise in die Theaterpraxis sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Italiano :

Partecipate a un tour di 3 giorni di un anno di laboratorio teatrale: scoprire se stessi, ascoltarsi, GIOCARE, applaudire se stessi, CREARE insieme e recitare davanti a un pubblico. È un’introduzione imperdibile alla pratica teatrale.

Espanol :

Recorre en 3 días un año de taller de teatro: descubrirte, escucharte, JUGAR, aplaudirte, CREAR juntos y actuar ante el público. Es una introducción imperdible a la práctica teatral.

