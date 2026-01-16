Stages de théâtre | Enfants, Ados

2 Rue Rudolf Noureev Bergerac Dordogne

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 13:00:00

fin : 2026-02-13 15:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Stage de théâtre pour enfants et adolescents

Proposé par l’association Cinéacte.

Une pause déjeuner encadrée est possible le midi vous pouvez laisser votre enfant gratuitement avec son pique-nique.

Les 20h de stages: 100€

Sur réservation obligatoire. .

2 Rue Rudolf Noureev Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 88 03 64 cineacte@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages de théâtre | Enfants, Ados

L’événement Stages de théâtre | Enfants, Ados Bergerac a été mis à jour le 2026-01-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides