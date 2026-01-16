Stages de théâtre | Enfants, Ados Bergerac
Stages de théâtre | Enfants, Ados Bergerac lundi 16 février 2026.
Stages de théâtre | Enfants, Ados
2 Rue Rudolf Noureev Bergerac Dordogne
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 13:00:00
fin : 2026-02-20 15:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Stage de théâtre pour enfants et adolescents
Proposé par l’association Cinéacte.
Une pause déjeuner encadrée est possible le midi vous pouvez laisser votre enfant gratuitement avec son pique-nique.
Les 20h de stages: 100€
Sur réservation obligatoire. .
2 Rue Rudolf Noureev Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 88 03 64 cineacte@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stages de théâtre | Enfants, Ados
L’événement Stages de théâtre | Enfants, Ados Bergerac a été mis à jour le 2026-01-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides