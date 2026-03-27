Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania Centre culturel Vauban Toul
Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania Centre culturel Vauban Toul lundi 13 avril 2026.
Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
155
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
6-12 ans novices bienvenus
Thème Histoires célèbres
La petite Sirène, le petit Poucet, le petit Chaperon rouge, Roméo et Juliette, Moby Dick, Cyrano de Bergerac … Chacun.e d’entre nous connaît de nombreuses histoires. Elles nous accompagnent dans tous les moments de la vie !
Journées complètes repas et goûters inclus
Plus d’informations et réservations par téléphone ou par mailEnfants
155 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
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English :
6-12 years novices welcome
Theme: Famous stories
The Little Mermaid, Thumbelina, Little Red Riding Hood, Romeo and Juliet, Moby Dick, Cyrano de Bergerac … Each and every one of us knows many stories. They’re with us every step of the way!
Full days meals and snacks included
Further information and reservations by phone or e-mail
L’événement Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania Toul a été mis à jour le 2026-03-27 par MT TERRES TOULOISES
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