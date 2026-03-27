Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania Centre culturel Vauban Toul

Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

155

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

6-12 ans novices bienvenus

Thème Histoires célèbres

La petite Sirène, le petit Poucet, le petit Chaperon rouge, Roméo et Juliette, Moby Dick, Cyrano de Bergerac … Chacun.e d’entre nous connaît de nombreuses histoires. Elles nous accompagnent dans tous les moments de la vie !

Journées complètes repas et goûters inclus

Plus d’informations et réservations par téléphone ou par mailEnfants

155 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

6-12 years novices welcome

Theme: Famous stories

The Little Mermaid, Thumbelina, Little Red Riding Hood, Romeo and Juliet, Moby Dick, Cyrano de Bergerac … Each and every one of us knows many stories. They’re with us every step of the way!

Full days meals and snacks included

Further information and reservations by phone or e-mail

L’événement Stages de théâtre Histoires célèbres Tota Compania Toul a été mis à jour le 2026-03-27 par MT TERRES TOULOISES