Stages de théâtre pour enfants et adolescents Centre diocésain Besançon

Stages de théâtre pour enfants et adolescents

Centre diocésain 20 rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 12:00:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16

Stage de théâtre pour enfants et adolescents Réalisation d’un spectacle .

A la fois moment de plaisir et d’apprentissage, les stages de théâtre animés par des comédiens professionnels de la Compagnie Bacchus permettent de découvrir cet univers particulier et de perfectionner certaines techniques aux éléments d’une représentation . Spectacle en fin de stage devant un public, dans les conditions professionnelles, texte , distribution, mise en scène et scénographie. .

