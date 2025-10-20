Stages de théâtre Saint-Mathieu

Salle des fêtes Saint-Mathieu Haute-Vienne

Comédienne, metteuse en scène et pédagogue, Loubna vous invite petits et grands pendant 5 séances à jouer, inventer, découvrir le théâtre. En passant par le mouvement physique et imaginaire, tout le monde participe avec ses idées, ses proposition, son énergie… Faire ensemble afin de donner vie à une émotion, des mots, de la poésie, des personnages. Cette manière de concevoir le jeu théâtral permet d’être ancré dans le moment présent de manière forte et joyeuse. Un art et une pratique populaire pour toutes et tous ! .

Salle des fêtes Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 50 64 43

