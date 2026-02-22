STAGES DE TISSAGE

189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 220 – 220 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-02-27 2026-04-23

Le tissage consiste à entrelacer sur une base de fils, des fibres telles que la laine, bouts de tissus…

Contenu du stage dans un premier temps, nous installerons les fils de chaîne sur le métier. Nous ferons ensuite un échantillon pour aborder différentes techniques. La 3ème partie sera consacrée à une réalisation personnelle.

Inscriptions obligatoires.

Le tissage consiste à entrelacer sur une base de fils, des fibres telles que la laine, bouts de tissus et autres matières artificielles ou animales.

Le métier à tisser à peigne envergeur, simple d’utilisation permet cette opération, je vous accompagnerai pour réaliser à votre rythme une étoffe de votre choix un objet pratique, un tissu décoratif, un tissage de recyclage par exemple.

Contenu du stage dans un premier temps, nous installerons les fils de chaîne sur le métier. Nous ferons ensuite un échantillon pour aborder différentes techniques. La 3ème partie sera consacrée à une réalisation personnelle.

A l’issue stage, vous pourrez tisser sur ce type de métier en autonomie.

Inscriptions obligatoires. .

189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 70 74 89 78 m.dufour612@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weaving consists in interlacing fibers such as wool, scraps of fabric, etc. on a thread base.

Course content: first, we’ll install the warp threads on the loom. Next, we’ll make a sample to illustrate different techniques. The 3rd part will be devoted to a personal project.

Registration required.

L’événement STAGES DE TISSAGE Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-20 par 48-OT Langogne