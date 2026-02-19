STAGES DE TRAPÈZE VOLANT Montespan
1 route de Saint André Montespan Haute-Garonne
Tarif : – –
Prenez de la hauteur avec les stages de trapèze volant de Vol’tige !
Stages de trapèze volant à Montespan
Venez découvrir les sensations uniques du trapèze volant dans une ambiance conviviale et sécurisée !
Sur place Possibilité de pique-niquer Frigo, micro-ondes, tables, bancs et salle de repas à votre disposition.
À partir de 6 ans enfants, ados, adultes Lundi 23 et mardi 24 février Matin 10h30 12h 20 € la séance (1h30)
Dès 11 ans ados, adultes Lundi 23 et mardi 24 février Après-midi 14h30 17h 35 € la demi-journée
Formule journée complète Matin + après-midi (4h de stage) 55 € la journée .
1 route de Saint André Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net
English :
Take to the skies with Vol?tige’s flying trapeze courses!
