STAGES DE TRAPÈZE VOLANT

1 route de Saint André Montespan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-02

Prenez de la hauteur avec les stages de trapèze volant de Vol’tige !

Stages de trapèze volant à Montespan

Venez découvrir les sensations uniques du trapèze volant dans une ambiance conviviale et sécurisée !

Sur place Possibilité de pique-niquer Frigo, micro-ondes, tables, bancs et salle de repas à votre disposition.

À partir de 6 ans enfants, ados, adultes Lundi 2 et mardi 3 mars Matin 10h30 12h 20 € la séance (1h30)

Dès 11 ans ados, adultes Lundi 2 et mardi 3 mars Après-midi 14h30 17h 35 € la demi-journée

Formule journée complète Matin + après-midi (4h de stage) 55 € la journée .

1 route de Saint André Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take to the skies with Vol?tige’s flying trapeze courses!

L’événement STAGES DE TRAPÈZE VOLANT Montespan a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE