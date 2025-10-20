Stages de vacances d’automne au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stages de vacances d’automne au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 20 octobre 2025.

Que ce soit pour s’initier au modelage et à la céramique, explorer les mouvements fluides de la danse contemporaine, perfectionner ses compétences en couture ou encore s’essayer aux arts du cirque, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Ces ateliers offrent une belle occasion de se divertir tout en apprenant, dans une ambiance conviviale et enrichissante.

Stage de vacances d’automne, enfants, adolescents et adultes. Couture, Modelage, Théâtre et marionnettes, Danse, Cirque, Pratique aérienne, et plus encore.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h30

payant

Tarifs soumis à quotient familial, calculés au secrétariat.

Public enfants, jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr