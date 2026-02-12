Stages de vacances • sérigraphie Atelier et collectif Le Marché Noir Rennes 16 – 18 février Ille-et-Vilaine

Deux mini-stages de sérigraphie pendant les vacances. Une session sur 2 jours uniquement pour les enfants, et une proposition d’initiation binômes adulte-enfant sur 1 journée.

Mini-stages découverte enfants & adultes-enfants — ateliers de sérigraphie

### ateliers de découverte des arts graphiques tous publics, à partir de 5 ans pendant les vacances scolaires – pour les 6-10 ans ou en inscription en binôme adulte-enfant

Les mini-stages de découverte enfant sont de petits formats de vacances autour des arts graphiques proposés par les artistes du collectif Le Marché Noir. À chaque période de vacances, ils proposent aux curieux de tous âges de découvrir une technique de gravure ou de sérigraphie.

Comme les ateliers découvertes, ces mini-stages permettent d’aborder différentes pratiques et techniques des arts imprimés. Leur format de « stage » permet de s’essayer à des projets réalisés de leur conception/élaboration jusqu’à leur réalisation complète ! À la fin de chaque session de stage, chaque participant•e repart avec son exemplaire du projet.

Pendant les vacances de février, ce sera SÉRIGRAPHIE avec deux formules possibles !

> **stage 6-10 ans**, les 16 et 17 février

2 séances de 14h à 16h

> **stage binôme adulte-enfant**, le 18 février

1 journée coupée en deux – 10h-midi puis 14h-16h

Chaque séance se déroulera dans notre atelier situé au 11 rue de Flandre à Rennes, quartier Villejean.

Pour ces mini-stages de vacances, comme de coutume, tout le matériel est compris, mais même si nous prêtons des blouses, il faut quand même veiller à ne pas venir avec une tenue qui craint trop les taches !

Les tarifs – 45€ le stage enfant • 55€ le stage binôme – comprennent le tarif du stage (par enfant ou par binôme selon la formule choisie) et les frais d’adhésion valable un an.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail suivante :

[atelier-enfant@lemarchenoir.org](mailto:atelier-enfant@lemarchenoir.org)

Les inscriptions se font également par ce contact.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00

06868442414

Atelier et collectif Le Marché Noir 11 rue de Flandre 35 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



