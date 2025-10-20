Stages de voile à Rostiviec Vacances d’automne Port de Rostiviec Loperhet

Port de Rostiviec Centre Nautique Rostiviec Loperhet Loperhet Finistère

Début : 2025-10-20 13:30:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-20 2025-10-27

Le Centre Nautique Rostiviec Loperhet ouvre les portes de la navigation en baie de Daoulas en proposant des stages de voile de 5 séances, matin ou après-midi, durant les vacances scolaires, au printemps, à l’été et à l’automne.

Tout au long de l’année le CNRL permet également la location de matériel nautique et est à votre disposition pour des cours particuliers de 1 à 3 personnes. .

Port de Rostiviec Centre Nautique Rostiviec Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 06 64

