Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Centre Nautique Roscoff

Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-13

Les réservations pour le stage kayak des vacances d’avril sont ouvertes !

Au programme:

Partez à la découverte de Roscoff et de la baie de Morlaix lors d’un stage de kayak de mer sur deux jours, composé de deux séances de 3 heures.

Le premier jour, au centre nautique, vous apprenez les bases du kayak de mer maniement du bateau, techniques de pagaie et règles de sécurité, tout en explorant le littoral de Roscoff, sa faune et sa flore.

Le second jour, place à l’aventure avec une sortie en itinérance. Vous naviguez le long de la côte pour découvrir les paysages variés de la baie de Morlaix et de ses alentours, dans un cadre naturel exceptionnel, encadré par des moniteurs qualifiés.

prêt matériel compris (combinaison, pagai, jupe, kayak).

Réserver ou se renseigner sur le site ou par téléphone également directement au bureau du lundi au vendredi. .

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

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English : Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff

L’événement Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX