Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Centre Nautique Roscoff
Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Centre Nautique Roscoff lundi 20 avril 2026.
Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff
Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Les réservations pour les stages des vacances sont ouvertes !
Au programme:
– stage multi activités de 7 à 9 ans.
– stage multi activités de 10 à 13 ans.
– stage multi activités de 13 ans et plus.
Selon les conditions météo et des envies de chacun les stagiaires pourront être amenés à pratiquer du cata, de l’optimist, du kayak.
Réserver ou se renseigner sur le site ou par téléphone également directement au bureau du lundi au vendredi. .
Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff
L’événement Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX