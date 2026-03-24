Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Centre Nautique Roscoff

Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Les réservations pour les stages des vacances sont ouvertes !

Au programme:

– stage multi activités de 7 à 9 ans.

– stage multi activités de 10 à 13 ans.

– stage multi activités de 13 ans et plus.

Selon les conditions météo et des envies de chacun les stagiaires pourront être amenés à pratiquer du cata, de l’optimist, du kayak.

Réserver ou se renseigner sur le site ou par téléphone également directement au bureau du lundi au vendredi. .

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

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English : Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff

L’événement Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX