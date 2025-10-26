Stages de yoga sur tapis à thème Salles de l’Ouzom Asson
Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Stage de Yoga sur tapis à thème
-Je prends soin de mon dos avec le yoga.
-Je protège et renforce mes genoux avec le yoga.
-Je prends soin de mon bassin pour plus de mobilité et moins de douleurs dorsales. .
Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 91 78 23 ffse.berard@orange.fr
L’événement Stages de yoga sur tapis à thème Asson a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay