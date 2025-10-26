Stages de yoga sur tapis à thème Salles de l’Ouzom Asson

Stages de yoga sur tapis à thème

Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Stage de Yoga sur tapis à thème

-Je prends soin de mon dos avec le yoga.

-Je protège et renforce mes genoux avec le yoga.

-Je prends soin de mon bassin pour plus de mobilité et moins de douleurs dorsales. .

Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 91 78 23 ffse.berard@orange.fr

