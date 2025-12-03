STAGES DECEMBRE 2025 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris

STAGES DECEMBRE 2025 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris mercredi 3 décembre 2025.

Que vous soyez passionné par les métiers d’art ou les beaux arts, que vous soyez débutant ou artiste confirmé, chaque stage est conçu pour vous offrir un accompagnement personnalisé, moments d’échange enrichissants.

Décembre 2025

Tricot avec Gina Belair les vendredis 12 et 19 décembre 2025 (230 €)

Dessin – Crayon de couleurs avec Barbara Charpentier du 3 au 5 décembre 2025 (260 €)

Art Floral avec Marion Bezemer le 11 décembre 2025 (150€)

Les inscriptions aux stages de décembre sont ouvertes ! Au programme une vingtaine de stage dans les domaines des métiers d’art et des Arts plastiques.

Faites votre choix !

Du mercredi 03 décembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

payant Tout public.

Siège Paris Atelier 66 rue biscornue 75011 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org