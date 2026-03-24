Stages Découverte D’Aviron

Chemin du Grand Mazières Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Initiez-vous à l’aviron lors d’un stage ludique et sportif à Bourges, entre glisse sur l’eau et esprit d’équipe.

L’Aviron Club de Bourges vous propose des stages découverte pour s’initier à l’aviron dans une ambiance conviviale et dynamique. Accessible aux jeunes souhaitant découvrir ce sport nautique, ce stage permet d’apprendre les bases de la rame tout en profitant d’une activité physique complète en plein air. Encadrés par des professionnels, les participants développent coordination, esprit d’équipe et dépassement de soi. Plusieurs sessions sont proposées pendant les vacances scolaires, en demi-journée ou à la journée. Une expérience sportive idéale pour s’amuser et relever de nouveaux défis sur l’eau. .

Chemin du Grand Mazières Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 94 46 contact@aviron-bourges.org

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English :

Learn to row on a fun and sporting course in Bourges, combining gliding on the water with team spirit.

L’événement Stages Découverte D’Aviron Bourges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BOURGES