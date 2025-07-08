Stages découverte du golf Hameau de Saint-Laurent Ploemel
Hameau de Saint-Laurent Golf de Saint-Laurent Ploemel Morbihan
Début : 2025-07-08 14:30:00
fin : 2025-08-05 16:00:00
Date(s) :
2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
Le Golf de Saint-Laurent organise tous les mardis à 14h30 en juillet et août des stages premium de golf :
. Durée 1h30.
. Public pour les débutants enfants, adultes, familles, amis.
. Tarif 20€ par personne.
. 10 places disponibles.
. Pour un moment ludique et convivial !
Réservations par téléphone. .
Hameau de Saint-Laurent Golf de Saint-Laurent Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 85 18
