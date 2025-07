Stages découvertes Kayak et Stand up paddle Jarnac

C’est l’été, venez pagayer !

Nous proposons des stages découvertes de Kayak et de Stand Up Paddle d’une durée de 2h pendant 3 matinées pour les enfants à partir de 8 ans.

Seule condition, savoir nager !

19 quai de l’ile madame Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 32 01 jsck@orange.fr

English :

It’s summer, come and paddle!

We’re offering Kayak and Stand Up Paddle discovery courses lasting 2 hours over 3 mornings for children aged 8 and over.

All you need to do is know how to swim!

German :

Es ist Sommer, komm paddeln!

Wir bieten Kajak- und Stand Up Paddle-Schnupperkurse mit einer Dauer von 2 Stunden an 3 Vormittagen für Kinder ab 8 Jahren an.

Einzige Voraussetzung: Sie müssen schwimmen können!

Italiano :

È estate, vieni a pagaiare!

Offriamo corsi di scoperta del kayak e dello stand up paddle della durata di 2 ore in 3 mattine per bambini dagli 8 anni in su.

Basta saper nuotare!

Espanol :

Es verano, ¡ven a remar!

Proponemos cursos de iniciación al kayak y al stand up paddle de 2 horas durante 3 mañanas para niños a partir de 8 años.

¡Solo tienes que saber nadar!

