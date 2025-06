STAGES DEMIES JOURNEES ENFANTS « L’ART ET CRÉATIONS » MAISON DES ASSOCIATIONS Revel 7 juillet 2025 09:00

Haute-Garonne

STAGES DEMIES JOURNEES ENFANTS « L’ART ET CRÉATIONS » MAISON DES ASSOCIATIONS 52 Avenue Notre-Dame Revel Haute-Garonne

Début : 2025-07-07 09:00:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

2025-07-07

L’association « L’art et Créations » accueille vos enfants pour des stages avec une approche ludique et une expression libre.

Stages demies journées enfants de 3 à 16 ans / pour les enfants de + de 6 ans / du lundi 7 au vendredi 11 juillet de 9h à 12h / Stages demies journées à 85€/ semaine pour les adhérents ou 20€ l’atelier découverte (sans adhésion) adhésion annuelle familiale 10€ / Stages d’argile, de peinture, de collage ou encore de Bricol’art / Renseignements et inscriptions auprès de l’association L’Art et créations. .

MAISON DES ASSOCIATIONS 52 Avenue Notre-Dame

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 6 07 94 31 38

English :

The « L’art et Créations » association welcomes your children for workshops with a playful approach and free expression.

German :

Der Verein « L’art et Créations » empfängt Ihre Kinder für Praktika mit einem spielerischen Ansatz und freiem Ausdruck.

Italiano :

L’associazione « L’art et Créations » accoglie i vostri bambini nei suoi corsi di autoespressione basati sul gioco.

Espanol :

La asociación « L’art et Créations » acoge a sus hijos en sus cursos de expresión personal basados en el juego.

