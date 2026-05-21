Bures

Stages d’équitation été 2026

3 Impasse de Cour Potenay Village Bures Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Établi au cœur de la Forêt de Perseigne, le Centre Équestre de la Ménagerie prépare sa saison estivale et souhaite proposer ses activités aux visiteurs et résidents de la région d’Alençon.

Nous organisons cet été des stages d’équitation ouverts à tous les niveaux, comprenant des cours, de la voltige, des balades en forêt et de l’Equifun. Notre centre est labellisé École Française d’Équitation et met l’accent sur le bien-être animal.

Voir le détail des tarifs sur le site Internet indiqué ci-dessous.

Nos coordonnées

Lieu 4 La Ménagerie, 72600 Villeneuve-en-Perseigne (Forêt de Perseigne)

Téléphone 06.98.86.46.97

Site internet www.celamenagerie.com .

3 Impasse de Cour Potenay Village Bures 61170 Orne Normandie +33 6 98 86 46 97

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English : Stages d’équitation été 2026

L’événement Stages d’équitation été 2026 Bures a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON