Stages des vacances de Noël chez Equi Paradis Equi-Paradis Jaillans

Début : Vendredi 2025-12-22

fin : 2025-01-02

2025-12-22 2025-12-29

Voici le planning des stages pour les vacances de Noël.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur…faites-nous vos propositions ou suggestions pour les prochains !

Ouvert à tous les cavaliers, même extérieurs à l’écurie, possibilité de venir avec votre cheval

.

English :

Here’s the course schedule for the Christmas vacations.

If you don’t find what you’re looking for…send us your suggestions for the next ones!

Open to all riders, even from outside the stable, and you can bring your own horse

