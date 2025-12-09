Stages d’escalade Vertical Art Gouesnou

Stages d’escalade

Stages d’escalade enfants & ados Vacances de Noël

Vous cherchez une activité sportive, encadrée et fun pour les vacances de Noël ?

Vertical’Art vous propose des stages pour tous niveaux.

Informations pratiques

Groupes par âge

Tous niveaux, même débutants

Encadrement par des professeurs diplômés

Salles sécurisées et adaptées

Réservez en ligne sur https://shop.vertical-art.fr/site/52536/activity/climb/#stage .

Vertical Art 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19

