Stages d’escalade Vertical Art Gouesnou
Stages d’escalade Vertical Art Gouesnou lundi 22 décembre 2025.
Stages d’escalade
Vertical Art 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29 2025-12-31 2026-01-02
Stages d’escalade enfants & ados Vacances de Noël
Vous cherchez une activité sportive, encadrée et fun pour les vacances de Noël ?
Vertical’Art vous propose des stages pour tous niveaux.
Informations pratiques
Groupes par âge
Tous niveaux, même débutants
Encadrement par des professeurs diplômés
Salles sécurisées et adaptées
Réservez en ligne sur https://shop.vertical-art.fr/site/52536/activity/climb/#stage .
Vertical Art 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19
English :
L’événement Stages d’escalade Gouesnou a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue