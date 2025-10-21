Stages d’escalade Haguenau
Découvrez l’escalade, progressez et faites le plein de fun pendant les vacances ! Des stages pour tous dès 4 ans, encadrés par des moniteurs passionnés.
Envie de bouger, de grimper et de vous amuser pendant les vacances dela Toussaint ? C’est le moment de vous inscrire !
Inscriptions ouvertes à la salle ou directement sur le site internet dans l’onglet Activités de la salle. .
1 rue Taubenhof Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 57 69 haguenau@blocsession.com
English :
Discover climbing, make progress and have lots of fun during the vacations! Courses for all ages from 4 upwards, supervised by passionate instructors.
German :
Entdecken Sie das Klettern, machen Sie Fortschritte und erleben Sie in den Ferien jede Menge Spaß! Kurse für alle ab 4 Jahren, betreut von begeisterten Lehrern.
Italiano :
Scoprire l’arrampicata, progredire e divertirsi durante le vacanze! Corsi per tutte le età, dai 4 anni in su, seguiti da istruttori appassionati.
Espanol :
Descubre la escalada, progresa y diviértete durante las vacaciones Cursos para todas las edades a partir de 4 años, supervisados por monitores apasionados.
