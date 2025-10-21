Stages d’escalade Haguenau

Stages d’escalade Haguenau mardi 21 octobre 2025.

Stages d’escalade

1 rue Taubenhof Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-28 2025-10-29

Découvrez l’escalade, progressez et faites le plein de fun pendant les vacances ! Des stages pour tous dès 4 ans, encadrés par des moniteurs passionnés.

Envie de bouger, de grimper et de vous amuser pendant les vacances dela Toussaint ? C’est le moment de vous inscrire !

Des stages pour tous dès 4 ans, encadrés par des moniteurs passionnés.

Découvrez l’escalade, progressez et faites le plein de fun pendant les vacances !

Inscriptions ouvertes à la salle ou directement sur le site internet dans l’onglet Activités de la salle. .

1 rue Taubenhof Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 57 69 haguenau@blocsession.com

English :

Discover climbing, make progress and have lots of fun during the vacations! Courses for all ages from 4 upwards, supervised by passionate instructors.

German :

Entdecken Sie das Klettern, machen Sie Fortschritte und erleben Sie in den Ferien jede Menge Spaß! Kurse für alle ab 4 Jahren, betreut von begeisterten Lehrern.

Italiano :

Scoprire l’arrampicata, progredire e divertirsi durante le vacanze! Corsi per tutte le età, dai 4 anni in su, seguiti da istruttori appassionati.

Espanol :

Descubre la escalada, progresa y diviértete durante las vacaciones Cursos para todas las edades a partir de 4 años, supervisados por monitores apasionados.

L’événement Stages d’escalade Haguenau a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau