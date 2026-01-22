Stages d’escalade pendant les vacances de Février The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Stages d’escalade pendant les vacances de Février
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 12.5 – 12.5 – 25 EUR
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-21 15:00:00
2026-02-09
Faites le plein de stages durant les vacances de Février au Roof !
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
English :
Fill up on courses during the February vacations at Le Roof!
